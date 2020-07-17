Песков отметил схожесть стиля Путина и Эрдогана в ведении переговоров

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган схожи в своем подходе к переговорам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью генеральному директору "ГПМ Радио", автору проекта "Личные связи" Юрию Костину.

"При всем филигранном владении приемами дипломатии, самой изощренной, он (Путин) ведет переговоры предельно конкретно, и если речь идет не о визите вежливости и не о контактах ради вежливости, которые тоже случаются, президент конкретно ставит вопросы, и он имеет в виду то, что он говорит", - пояснил он, добавив, что в этом президенты России и Турции похожи.

"Поэтому им удается находить развязки в очень сложных ситуациях, как это было по сирийским делам. И тот и другой отвечают за свои слова. И тот и другой контролируют ситуацию. И тот и другой способен принимать ответственные и быстрые решения, что они и делают", - рассказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что президент России всегда незамедлительно выполняет договоренности, достигнутые на переговорах с иностранными коллегами. "Конечно, когда происходит ситуация, когда со стороны Путина демонстрируется готовность быстро действовать, а со стороны собеседника это все принимает размытые формы, я не думаю, что Путин доволен, потому что его понятие эффективности совсем другое. Это - договориться и быстро сделать", - сказал Песков.

Интервью размещено на Youtube-канале "Авторадио OnAir" и на сайте avtoradio.ru.