Песков не слышал от Путина комментариев по резонансным уголовным делам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин никогда не высказывает личного мнения по резонансным уголовным делам, по крайней мере, его пресс-секретарь Дмитрий Песков никогда такого не слышал. Песков сказал это в интервью гендиректору "ГПМ Радио", автору проекта "Личные связи" Юрию Костину.

Песков отметил, что органы следствия и силовые ведомства докладывают президенту о своей работе.

"Но они выполняют свои функции, и если кто-то извне будет на них оказывать внимание, эти функции невозможно будет выполнять наиболее эффективным образом", - добавил он.

Интервью Пескова размещено на Youtube-канале "Авторадио OnAir" и на сайте avtoradio.ru.