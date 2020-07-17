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Песков не слышал от Путина комментариев по резонансным уголовным делам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин никогда не высказывает личного мнения по резонансным уголовным делам, по крайней мере, его пресс-секретарь Дмитрий Песков никогда такого не слышал. Песков сказал это в интервью гендиректору "ГПМ Радио", автору проекта "Личные связи" Юрию Костину.

Песков отметил, что органы следствия и силовые ведомства докладывают президенту о своей работе.

"Но они выполняют свои функции, и если кто-то извне будет на них оказывать внимание, эти функции невозможно будет выполнять наиболее эффективным образом", - добавил он.

Интервью Пескова размещено на Youtube-канале "Авторадио OnAir" и на сайте avtoradio.ru.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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