Начальник полиции крымского Судака и его зам арестованы по делу о взятке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя в пятницу арестовал на два месяца начальника отдела МВД по Судаку и его заместителя, обвиняемых в получении взятки, сообщила пресс-служба суда.

Адвокатам предоставлено трое суток па подачу апелляционной жалобы в Верховный суд Крыма.

Следователи возбудили в отношении начальника отдела МВД по городу Судак и и.о. заместителя начальника ОМВД, уголовное дело о "получении должностными лицами взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору" (п."а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным ГСУ СКР по Крыму, в производстве полиции Судака находились материалы проверки по факту перевозки 600 литров спиртосодержащей жидкости. Посредник попросил у полицейских помощи в возврате изъятого груза и прекращении проверки, и те потребовали взятку.

МВД по Крыму сообщило, что руководство республиканской полиции назначило служебную проверку, фигуранты дела отстранены от работы. Если их вина будет установлена, их уволят из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь офицера полиции, и они понесут наказание в соответствии с законом.

Судак - курортный город на юго-востоке Крыма, расположенный на берегу Черного моря, его население составляет порядка 16,5 тыс. человек.