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США оценили закладку вертолетоносцев в Крыму как нарушение международных норм

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Посольство США на Украине считает, что строительство Россией военных кораблей на захваченной украинской территории нарушает международные нормы.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса. Крым – это Украина", - говорится в сообщении в фейсбуке дипмиссии.

В понедельник на керченском судозаводе "Залив" были заложены два универсальных десантных корабля. Заложенные вертолетоносцы были названы в честь морских военачальников - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

На северодвинском "Севмаше" в этот же день заложили две атомные подлодки проекта "Ясень-М", они будут оснащены гиперзвуковым оружием, сообщил генеральный директор завода Михаил Будниченко.

США Крым РФ

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