Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

Петербуржец устроил стрельбу, чтобы отобрать у прохожей енота

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Невском районе Петербурга задержан местный житель, подозреваемый в хулиганской стрельбе на улице. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД в среду.

По данным полиции, накануне вечером на улице Бабушкина 44-летний пьяный мужчина остановил 46-летнюю женщину с енотом на поводке. Он попытался выхватить поводок, а затем достал травматический пистолет и выстрелил вверх. Как отмечается, обошлось без пострадавших.

В отношении подозреваемого составили административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), а также возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ).

Как пишет "Фонтанка", женщина является сотрудницей "Енотодрайва" и выгуливала подопечного, а мужчина, возможно, поступил так, потому что вообразил себя защитником животных.

Петербург

Новости по теме

Новости

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Половина россиян недовольны своей жизнью

Мишустин заявил, что COVID-19 выявил проблемные последствия оптимизации здравоохранения

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Минюст включил в реестр нежелательных еще семь зарубежных НПО

Умер болевший COVID-19 главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области

Умер болевший COVID-19 главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области

В ЕСПЧ поступили 483 жалобы на задержания на прошлогодних акциях в Москве

Якутский шаман Габышев выписан из психдиспансера

Что случилось этой ночью: среда, 22 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');