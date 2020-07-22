Петербуржец устроил стрельбу, чтобы отобрать у прохожей енота

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Невском районе Петербурга задержан местный житель, подозреваемый в хулиганской стрельбе на улице. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД в среду.

По данным полиции, накануне вечером на улице Бабушкина 44-летний пьяный мужчина остановил 46-летнюю женщину с енотом на поводке. Он попытался выхватить поводок, а затем достал травматический пистолет и выстрелил вверх. Как отмечается, обошлось без пострадавших.

В отношении подозреваемого составили административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), а также возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ).

Как пишет "Фонтанка", женщина является сотрудницей "Енотодрайва" и выгуливала подопечного, а мужчина, возможно, поступил так, потому что вообразил себя защитником животных.