Сотрудники МЧС спасли в Москве енота Марусю

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве спасатели вернули хозяину сбежавшего енота, который залез на дерево на Измайловском шоссе и не смог спуститься самостоятельно. Животное сняли с ветки с помощью автоподъемника, сообщили в пресс-службе МЧС.

По словам хозяина животного, енот Маруся сбежала из квартиры двое суток назад. В доме она жила без клетки, рассказал он каналу "Москва 24". Некоторое время он безуспешно ее искал.

Марусю обнаружили, когда она, не сумев слезть с дерева, начала кричать.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение. Животное находилось на дереве, уже примерно на уровне 6 метров над землей", - сказали в пресс-службе управления.

По словам спасателей из отряда "Спасрезерв", пока они пытались Марусю спустить с дерева, она стала сопротивляться и залезла на высоту седьмого этажа.

В пресс-службе отметили, что для спасения Маруси была разработана целая операция. Спасатели были готовы спуститься за ней с крыши, но потом решили пригнать автоподъемник. Спасатель поднялся к еноту, подцепил его в сачок и посадил в ящик.

"Животное провело на дереве несколько часов и было сильно напугано. Она совсем не хотела идти с нами на контакт, оказывала яростное сопротивление - вырывалась, кусалась, даже прокусила мне краги. Но это того стоило!", - рассказал Максим Янков, доброволец отряда "Спасрезерва".

Янков занимается волонтерством с 2014 года и "это далеко не первый спасенный енот в его жизни", отметили в МЧС.