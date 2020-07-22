Во Владимирской области разъяснили ситуацию с повторным заболеванием медика COVID-19

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пресс-служба администрации Владимирской области уточнила ранее озвученную информацию о повторном выявлении коронавируса у одного из врачей в регионе.

"Сообщаем, что медицинский работник Владимирской области, о котором упомянул глава региона, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным", - говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба администрации области.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в ходе прямого эфира "ВКонтакте" заявил о заражении медика в течение двух месяцев коронавирусом во второй раз.

В свою очередь главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов отмечал, что повторное заражение коронавирусом - явление редкое и, вероятно, может быть вызвано особенностями иммунной системы конкретного человека.