Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

Во Владимирской области разъяснили ситуацию с повторным заболеванием медика COVID-19

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пресс-служба администрации Владимирской области уточнила ранее озвученную информацию о повторном выявлении коронавируса у одного из врачей в регионе.

"Сообщаем, что медицинский работник Владимирской области, о котором упомянул глава региона, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным", - говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба администрации области.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в ходе прямого эфира "ВКонтакте" заявил о заражении медика в течение двух месяцев коронавирусом во второй раз.

В свою очередь главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов отмечал, что повторное заражение коронавирусом - явление редкое и, вероятно, может быть вызвано особенностями иммунной системы конкретного человека.

Хроника 09 января – 22 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Владимирская область Коронавирус Владимир Сипягин

Новости по теме

Новости

Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Экс-следователь Жаров получил 9 лет колонии по делу о разбое со спецназом

Экс-следователь Жаров получил 9 лет колонии по делу о разбое со спецназом
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист Минздрава назвал редким явлением повторное заражение COVID-19

Главный инфекционист Минздрава назвал редким явлением повторное заражение COVID-19

Бывшего директора авиазавода имени Бериева заподозрили в мошенничестве

В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат

Пандемия коронавируса

Владимирский врач, вылечившийся от COVID-19, повторно заразился коронавирусом

"Захваченный" схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь

"Захваченный" схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Источник узнал об уголовном деле в отношении баталхаджинцев в Ингушетии

Источник узнал об уголовном деле в отношении баталхаджинцев в Ингушетии
Пандемия коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября

Историк Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии

Историк Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');