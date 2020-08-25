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Главный инфекционист Минздрава назвал условия для повторного заражения COVID-19

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Повторно заразиться коронавирусом можно, но такие случаи крайне редки, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Пандемия коронавируса

По его словам, это возможно только ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека: "при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего".

24 августа глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что заразился коронавирусом во второй раз. О его первой госпитализации стало известно в конце мая. 4 июня сообщалось, что он уже вылечился. После повторного заражения его решили дообследовать в Москве.

"Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения", - допустил глава республики.

Также 24 августа The New York Times написала, что ученые Университета Гонконга подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19. Там 33-летний здоровый мужчина заразился спустя четыре с половиной месяца после первого заражения. Второй раз он заболел после поездки в Испанию. Генетический анализ показал, что речь идет о разных модификациях коронавируса.

В прошлый раз Чуланов говорил о редкости повторных заражений в июле.

Тогда губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что местный врач в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусом во второй раз. Весной сообщалось о повторном заражении пациентки из Бурятии.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 25 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Владимир Чуланов коронавирус Тува Шолбан Кара-оол Гонконг

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