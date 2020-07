"Коммерсантъ" узнал о плане владельцев "Шоколадницы" поделить активы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Основные владельцы группы компаний "Шоколадница" Александр Колобов и Acmero Capital Симан Поваренкин решили разделить активы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке, двух консультантов по недвижимости и человека, знакомого с бизнесом "Шоколадницы".

По словам одного из источников, активы разделят по блокам. В один войдут сети "Шоколадница", "Кофе Хауз" и "Ваби Саби". В другой - точки KFC, Pizza Hut и Panda Express, которые группа развивает по франшизе. Третий блок образует компания ArenaFoodsCatering, которая обеспечивала питание на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Получить комментарии Поваренкина и Колобова изданию не удалось. Представитель "Шоколадницы" не располагает данными об отношениях между акционерами.

По данным кипрского реестра, одну из основных компаний "Шоколадницы" Kalazaco Ltd на 50,03% контролирует Sunshade Business, которую связывают с Александром Колобовым. Еще 40% принадлежит Acmero Ltd, около 10% — Quortia Ltd Нели и Леонида Левитиных, напоминает издание. Acmero Capital приобрела 40% "Шоколадницы" в 2014 году. Объединенные сети "Шоколадница" и "Кофе Хауз" без учета долга оценивались тогда в 7 млрд рублей.

Один из источников издания отметил, что сцена сделки была очень высокой и с тех пор ресторанная группа сильно потеряла в стоимости. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценивает бизнес "Шоколадницы", "Кофе Хауз" и "Ваби Саби" на февраль этого года минимум в 4 млрд рублей, а партнерские точки и ArenaFoodsCatering - в 1 млрд рублей минимум. По его оценке, "Шоколадница", у которой много объектов в торговых центрах, оказалась в наиболее сложном положении в условиях пандемии и в худшем варианте может потерять до 50% точек.

Бурмистров отметил, что из-за дефицита оборотных средств у рестораторов в нынешний кризис раздел активов пройдет с минимальной денежной составляющей, инвесторы могут получить доли за счет брендов, договоров аренды и прочего.