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Политологу Крашенинникову дали 7 суток ареста за неуважение к власти

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Cуд в Екатеринбурге в четверг назначил наказание в виде ареста политологу Федору Крашенинникову за неуважительный комментарий о судьях Конституционного суда РФ в телеграм-канале.

"Октябрьский районный суд Екатеринбурга только что признал политолога виновным в повторном неуважении к власти (часть 4 статьи 20.1 КоАП РФ) и назначил административный арест сроком на семь суток", - сообщается в телеграм-канале главы Международной правозащитной группы Агора Павла Чикова.

Ранее сообщалось, что Крашенинников был задержан в Екатеринбурге. В отношении него, по данным его адвоката, составили протокол за повторное неуважение к власти (часть 4 статьи 20.1 КоАП РФ). Согласно документу, 14 марта политолог оскорбил судей Конституционного суда РФ, комментируя просьбу главы государства дать разъяснения по количеству президентских сроков.

В ноябре 2019 года Крашенинников уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за неуважение к судьям. Поводом для возбуждения административного дела послужил комментарий Крашенинникова в телеграм-канале, размещенный в июне 2019 года. Комментарий относился к повторному аресту соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, обвиняемого в организации акции против пенсионной реформы в Петербурге. В своем посте политолог раскритиковал судебную систему.

В июне 2020 года стало известно, что Крашенинников обратился в Европейский суд по правам человека с заявлением о нарушении статей Европейской конвенции: прав на справедливое судебное разбирательство (статья 6) и свободу выражения мнения (статья 10).

Федор Крашенинников Екатеринбург

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