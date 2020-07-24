Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - За последние сутки число зараженных коронавирусом нового типа в России выросло на 5 811, сообщает оперштаб.

Всего в стране уже 800 849 заболевших. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США более 4 млн зараженных, в Бразилии - более 2,2 млн, в Индии - более 1,2 млн. Россия на четвертом месте в антирейтинге, ее догоняет ЮАР (408 тыс. случаев вируса и суточный прирост более чем 13 тысяч).

Наименьшие темпы прироста - в Чукотском АО (0%), Московской области (0,2%), Москве, Калужской, Брянской, Смоленской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарской республике (по 0,3%). В целом по стране темпы прироста составили +0,7%.

Новые случаи регистрировались в 84 регионах, в Москве зафиксировано 645 новых заболевших.

Всего в столице 236 616 случаев COVID-19/ Как сообщает столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом, за месяц число новых заболевших сократилось на 20,5%. Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится уже более трех недель.

В стране за сутки скончались от COVID-19 154 человека, за весь период - 13 046 человек.

Поправились и выписаны за последние 24 часа еще 8 444 пациентов, за все время - 588 774 .