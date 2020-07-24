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Схимонах Сергий не планирует покидать Среднеуральский монастырь

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Схимонах Сергий (Романов), лишенный сана схиигумена, не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря, сообщил его соратник Всеволод Могучев. Ранее сообщалось, что Романов "захватил" эту обитель и призвал казаков круглосуточно охранять ее.

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"Отец Сергий - духовник Среднеуральского женского монастыря. Он был им, есть и будет оставаться в дальнейшем. У нас ничего не меняется и не планируется к изменению", - сказал Могучев.

По его словам, несмотря на ситуацию, сложившуюся вокруг отца Сергия и монастыря, обитель живет своей жизнью. Комментировать решение о лишении его сана, схимонах не собирается: у него и у монастыря "есть более важные дела, нежели делать комментарии каких-то чужих заявлений".

В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игуменья Варвара (Крыгина). В епархии не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно церкви".

"Восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игумении Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь. (...) Господь обязательно расставит все на свои места", - сказали в епархии.

24 июля патриарх Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об извержении из сана схиигумена Сергия. Суд принял такое решение 3 июля.

Светские суды в Верхней Пышме штрафовали схимонаха за распространение недостоверной информации о коронавирусе в условиях эпидемии и за разжигание ненависти и вражды.

Епархия пыталась ограничить деятельность схиигумена Сергия после того, как весной в интернете стали распространяться его заявления о том, что коронавирус - миф, о грядущем электронном лагере сатаны, о захвате власти хазарским каганатом и проклятия в адрес тех, кто закрывает церкви из-за пандемии.

Среднеуральский женский монастырь Романов захватил в середине июня. Вскоре оттуда ушла настоятельница. Постепенно обитель покинули 14 монахинь и многочисленные трудники и насельники.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Екатеринбург Среднеуральский монастырь Верхяя Пышма

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