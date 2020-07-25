В Хабаровск прибыли московские медики для помощи в борьбе с COVID-19

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Московские специалисты приехали в Хабаровск для оказания помощи местным врачам в борьбе с COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

По ее данным, это первая бригада из 19 врачей. В воскресенье, 26 июля, ожидается приезд еще девяти специалистов. Это пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи. Они проведут консультации и окажут практическую помощь местным медикам.

Как сообщает пресс-служба, все врачи являются специалистами высокого класса, с большим опытом работы, их распределяют по больницам. По ее данным, часть из них отправится в район имени Лазо, в Ванино и Советскую Гавань, в Комсомольск-на-Амуре. Большая группа врачей останется в Хабаровске, будет работать в 10-й, 11-й и 2-й больницах города, отметили в правительстве региона.

Кроме того, в ближайшие дни в Хабаровск доставят партию гуманитарной помощи, которую направят в местные больницы.

Как рассказали в пресс-службе, для работы врачей привезут защитные костюмы, очки, маски, бахилы, респираторы, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты на антитела и многое другое. Помощь будет оказана по линии федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Также сообщается, что поддержка региона в борьбе с коронавирусом оказана после обращения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева к мэру Москвы Сергею Собянину.

На утро 25 июля в Хабаровском крае зарегистрировано 6 714 случаев коронавируса. Ежедневный прирост - более ста новых пациентов. За все время умерли 52 человека с COVID-19.

Как сообщалось, коечный фонд в больницах Хабаровска был почти исчерпан. Сформированы дополнительные места для госпитализации новых больных, в том числе и в военном госпитале в Анастасьевке.