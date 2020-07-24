Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 24.07В России 800 849+5 811В мире 15 511 157+280 596

Новых ограничений по коронавирусу в Хабаровском крае не будет

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Действующий в Хабаровском крае режим ограничений по коронавирусу продлен до 9 августа, новых мер введено не будет, сообщается на сайте правительства региона.

"В постановление правительства Хабаровского края по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона внесены очередные изменения. Новых ограничений не предусмотрено. Действующий на территории региона режим продлен до 9 августа", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Соответствующий документ после консультаций с оперативным штабом правительства и главным санитарным врачом региона подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Уточняется, что сохранен режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Отдельным постановлением изменен порядок прилета пассажиров из других регионов страны. В частности, из аэропортов убраны контрольные пункты для встречи граждан, режим самоизоляции для них не требуется.

"Для пяти северных районов сохранен режим вылета по предъявлению справки о прохождении карантина, либо об отсутствии заболевания COVID-19. Из перечня этих территорий исключен Ульчский район. Режим распространяется на местных жителей, имеющих прописку. Вахтовикам предписано проходить обязательную 14-дневную обсервацию", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Дегтярев не исключил, что регион может ужесточить уже действующие меры по коронавирусу из-за сложной ситуации по уровню заболеваемости.

На 24 июля в Хабаровском крае зарегистрировано 6 714 случаев коронавируса. За последние сутки - 130. Умерло 52 пациента.

Хабаровский край Коронавирус

Новости

Песков сообщил об участии в хабаровских митингах "приезжих дебоширов"

Песков сообщил об участии в хабаровских митингах "приезжих дебоширов"

Генпрокуратуру попросят проверить ситуацию с экологией в сфере влияния "Норникеля"

Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании

Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании
Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация от COVID-19 будет доступна в РФ в начале 2021 года

Массовая вакцинация от COVID-19 будет доступна в РФ в начале 2021 года

Патриарх лишил сана мятежного схимонаха Сергия

Патриарх лишил сана мятежного схимонаха Сергия

Евро стал дороже 83 рублей впервые с 4 мая

Пандемия коронавируса

Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек

Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек
Пандемия коронавируса

Двое российских сенаторов заразились коронавирусом

"Ъ" сообщил о масштабной утечке данных пользователей Avito и "Юлы"

"Ъ" сообщил о масштабной утечке данных пользователей Avito и "Юлы"

Крым принял первый в этом турсезоне миллион туристов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');