Новых ограничений по коронавирусу в Хабаровском крае не будет

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Действующий в Хабаровском крае режим ограничений по коронавирусу продлен до 9 августа, новых мер введено не будет, сообщается на сайте правительства региона.

"В постановление правительства Хабаровского края по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона внесены очередные изменения. Новых ограничений не предусмотрено. Действующий на территории региона режим продлен до 9 августа", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Соответствующий документ после консультаций с оперативным штабом правительства и главным санитарным врачом региона подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Уточняется, что сохранен режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Отдельным постановлением изменен порядок прилета пассажиров из других регионов страны. В частности, из аэропортов убраны контрольные пункты для встречи граждан, режим самоизоляции для них не требуется.

"Для пяти северных районов сохранен режим вылета по предъявлению справки о прохождении карантина, либо об отсутствии заболевания COVID-19. Из перечня этих территорий исключен Ульчский район. Режим распространяется на местных жителей, имеющих прописку. Вахтовикам предписано проходить обязательную 14-дневную обсервацию", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Дегтярев не исключил, что регион может ужесточить уже действующие меры по коронавирусу из-за сложной ситуации по уровню заболеваемости.

На 24 июля в Хабаровском крае зарегистрировано 6 714 случаев коронавируса. За последние сутки - 130. Умерло 52 пациента.