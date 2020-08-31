Дегтярев отменит все коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев с 4 сентября отменит все ограничения по коронавирусу. Он объявил, что подписал такое постановление.

При этом власти региона сохраняют рекомендации - носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Да и вообще беречь друг друга: не чихать, близко не подходить, в глаза не заглядывать", - посоветовал чиновник в видеообращении в своем инстаграме.

Пресс-служба краевой администрации уточнила, что с 4 сентября будут разрешены массовые мероприятия и отменено требование по самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Предприятиям рекомендовано продолжать мерить температуру при входе, проводить дезинфекцию помещений и обеспечивать возможность обработать руки антисептиками при входе.

По данным краевого Минздрава на 30 августа, за сутки в регионе выявили 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии ее выявили у 10 033 человек. 89 заболевших умерли.

9 июля в Хабаровске был задержан тогдашний губернатор Сергей Фургал. Его обвинили в организации заказных убийств предпринимателей. Вскоре после его ареста полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил, что краевая администрация плохо справляется с коронавирусом и что в регионе "и максимальное количество инфицированных, и не очень хорошо с обеспечением койкоместами".

Хабаровчане стали выходить на ежедневные акции в поддержку Фургала. 15 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что Хабаровский регион - единственный в России, где последние десять недель увеличивается заболеваемость.

11 августа мэрия Хабаровска допустила, что рост числа заболевших COVID-19 в краевом центре может быть связан, в том числе, с проведением несанкционированных акций в городе с участием большого количества людей.