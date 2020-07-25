Что произошло за день: суббота, 25 июля

Похищенный младенец, новый митинг в Хабаровске и игуменья на "Мерседесе"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала. Ранее в субботу в городе уже прошло несанкционированное шествие, собравшее 6,5 тыс. участников. Сколько человек вышло на улицы на второй митинг, не сообщается.

- В Москве арестованы трое участников стычек между армянами и азербайджанцами. В МВД сообщают, что всего после серии конфликтов в столице задержаны 30 человек, и предупреждают, что участвующим в беспорядках выходцам из соседних государств грозит ограничение на въезд в РФ. На юге Москвы, на улице Маршала Захарова, произошла новая массовая драка армян и азербайджанцев.

- В России за сутки выявлен 5871 новый заболевший коронавирусом. Скончались за сутки от COVID-19 еще 146 человек, число выздоровевших в стране за весь период пандемии приблизилось к 600 тысячам.

- Женщина похитила младенца из роддома в Ростовской области. Задержали ее в Калмыкии. Новорожденному мальчику ничего не угрожает, его вернут родителям.

- На патриотической акции в Керченском проливе затонула бронемашина. В результате ЧП никто не пострадал. Акцию проводила межрегиональная общественная организация "Военно-техническое общество".

- Настоятельницу монастыря в Москве обязали продать роскошный "Мерседес". Патриарх Кирилл напомнил игуменье Феофании, которая приобрела на свое имя "Мерседес" за 9,5 млн рублей, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели.

- "Зенит" завоевал Кубок России по футболу. В финале петербуржцы с минимальным счетом обыграли "Химки".