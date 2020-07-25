В Москве арестованы 3 участника драк между армянами и азербайджанцами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Кузьминский районный суд отправил под арест трех фигурантов уголовного дела о хулиганстве, связанного с конфликтом между армянами и азербайджанцами в Москве.

"В отношении Валиева, Гамидова и Захидова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Всем троим вменяется хулиганство.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, уголовное дело связано со стычкой между уроженцами Армении и Азербайджана, которые происходят последние дни в Москве на фоне военного конфликта на границе двух стран. О каком именно инциденте идет речь, собеседник агентства не уточнил.

Ранее в полиции подтверждали серию инцидентов в разных районах города 23 и 24 июля, когда были избиты граждане, происходили драки, повреждены автомобили, магазины и кафе. Кроме того, источник сообщал, что в субботу, 25 июля, произошла новая драка выходцев из Армении и Азербайджана.