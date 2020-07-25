Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 25.07В России 806 720+5 871В мире 15 736 499+225 342

Похитившая младенца из роддома Ростовской области поймана в Калмыкии

Похитившая младенца из роддома Ростовской области поймана в Калмыкии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Женщина похитила младенца из родильного отделения больницы в Сальске (Ростовская область). Подозреваемая задержана в Калмыкии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР.

Там отметили, что новорожденный мальчик в ближайшее время будет передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, злоумышленница проникла в родильное отделение и похитила ребенка, после чего перевезла по месту жительства в Калмыкию.

В Ростовской области было возбуждено дело по статье "Похищение человека". Прокуратура региона организовала проверку организации работы медучреждения.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области, новорожденный мальчик был похищен в ночь на 25 июля из палаты родильного отделения центральной районной больницы Сальского района.

Между тем анонимные телеграм-каналы сообщают, что незадолго до похищения с матерью младенца общалась женщина, предположительно, пациентка той же больницы. Утверждалось, что она предлагала "поменяться детьми.

Ростовская область Калмыкия

Новости

Представитель РПЦ готов стать добровольцем для испытания COVID-вакцины

Представитель РПЦ готов стать добровольцем для испытания COVID-вакцины

На границе Петербурга и области пресекли драку азербайджанцев и армян

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

В России отказались считать оружием спутники-инспекторы

В России отказались считать оружием спутники-инспекторы

На патриотической акции в Керченском проливе затонула бронемашина

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен 5871 новый заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 5871 новый заболевший коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 25 июля

Мэрия Хабаровска насчитала 6,5 тыс. человек на акции за Фургала

Мэрия Хабаровска насчитала 6,5 тыс. человек на акции за Фургала

Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала

Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала

РФ начнет возобновлять полеты за рубеж с Лондона, Турции и Занзибара. Обобщение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');