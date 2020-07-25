Участникам армяно-азербайджанских драк грозит запрет на въезд в РФ

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Более 30 иностранных граждан, участвовавших в драках и беспорядках, задержаны в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что инциденты с повреждением имущества, закончившиеся, в том числе, травами некоторых участников, произошли 23 и 24 июля.

Нарушителей общественного порядка привлекли к ответственность по статье Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". В соответствии со статьёй 91 УПК РФ задержаны подозреваемые в совершении противоправных деяний. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое.

"Все правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством РФ в отношении них будут приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет", - заявили в МВД.

В ведомстве перечисляется серия инцидентов в разных районах города, когда были избиты граждане, происходили драки, повреждены автомобили, магазины и кафе.

25 июля послы Азербайджана и Армении в РФ Полад Бюльбюль оглы и Вардан Тоганян призвали сограждан не поддаваться на провокации, соблюдать законы РФ.