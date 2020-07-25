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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".

Ее участники идут по центральным улицам. Сколько хабаровчан пришло вечером по местному времени, не сообщается.

Ранее в митинге и шествии, которые начались в полдень и завершились спустя четыре часа, по данным мэрии города, приняли участие 6,5 тыс. человек.

Дело Фургала

О задержании Сергея Фургала Следственный комитет сообщил 9 июля.

По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.

В РоссииМэрия Хабаровска насчитала 6,5 тыс. человек на акции за ФургалаМэрия Хабаровска насчитала 6,5 тыс. человек на акции за ФургалаЧитать подробнее

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

После новостей о задержании Фургала жители Хабаровска и ряда других дальневосточных городов проводят массовые несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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ХабаровскПлощадь Борцов за власть советов. Владивосток.ХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокВладивосток.
Хабаровск
Хабаровск Хабаровский край Сергей Фургал

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