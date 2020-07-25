В России за сутки выявлен 5871 новый заболевший коронавирусом

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - За последние сутки число зараженных коронавирусом нового типа в России выросло на 5871 , сообщает оперштаб.

Всего в стране уже 806 720 заболевших.Новые случаи регистрировались в 85 регионах. В Москве 648 заболевших, в Свердловской области - 251, в ХМАО - 193, в Красноярском крае - 187.

Наименьшие темпы прироста - в Московской области (0,2%), Москве, Калужской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарской республике, Забайкальском крае (по 0,3%). По стране в целом +0,7%.

В стране за сутки скончались от COVID-19 146 человек, за весь период - 13 192 человека.

Поправились и выписаны за последние 24 часа еще 8 366 пациентов, за все время - 597 140.