Путин и Шойгу по пути из Петербурга обсудили бюджет и модернизацию ОПК

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На рабочей встрече, которая прошла на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга после главного военно-морского парада, министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о ряде предложений, которые он хотел бы обсудить с президентом РФ, информирует сайт Кремля.

"Первое - это дальнейшее выполнение (государственной программы) вооружения. Многое сделано. Не так давно вы принимали участие в закладке кораблей дальней морской зоны. Помимо этого есть еще ряд вопросов, которые, на мой взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению в количественной части государственной программы вооружения", - сказал министр обороны.

Второе, сказал он, касается совещания президента с председателем правительства и представителями экономического блока правительства по вопросам формирования бюджета на следующий год. Здесь у ведомства также есть ряд предложений.

"Третья тема - это, безусловно, всё, что связано с дальнейшими перспективами по развитию нашей научной составляющей, и особенно то, что касается реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса. Там появились и новые возможности, и новые перспективы", - сказал министр обороны РФ.

Путин в свою очередь поблагодарил руководство Минобороны и командование ВМФ России за проведение главного военно-морского парада в Петербурге и военно-морских парадов в других городах.

"Кстати говоря, я так же летел в самолете, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее, уже стало очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны", - сказал Путин.

Главный военно-морской парад состоялся в воскресенье в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем приняли участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырёх тысяч военнослужащих.

В воскресенье военно-морские парады состоялись во всех пунктах базирования российских флотов и флотилий, включая базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе,