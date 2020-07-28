Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 481 230+228 689

Несколько станций метро вновь "заминировали" в Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные "заминировали" несколько станций московского метро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступило сообщение от анонимного автора о якобы минировании нескольких станций московского метро и нахождении взрывных устройств в четырех вагонах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция проверила станции и вагоны, работа метрополитена не приостанавливалась. "Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было", - добавил источник.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, анонимные угрозы о минировании более 700 различных объектов поступили в экстренные службы Москвы в понедельник, 27 июля.

"Угрозы получили все станции столичного метрополитена, около 350 торговых центров и свыше 120 объектов здравоохранения", - сказал собеседник агентства.

По его информации, для проверки поступивших сигналов проводилась выборочная эвакуация, на улицы пришлось ввести свыше 4 тыс. человек.

Москва Московский метрополитен

Новости по теме

Новости

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

В Москве арестованы 15 участников драк армян с азербайджанцами

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

В мэрии сообщили о подтоплениях на дорогах Москвы из-за ливня

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Ещё 9 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве арестованы 3 участника драк между армянами и азербайджанцами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');