Несколько станций метро вновь "заминировали" в Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные "заминировали" несколько станций московского метро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступило сообщение от анонимного автора о якобы минировании нескольких станций московского метро и нахождении взрывных устройств в четырех вагонах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция проверила станции и вагоны, работа метрополитена не приостанавливалась. "Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было", - добавил источник.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, анонимные угрозы о минировании более 700 различных объектов поступили в экстренные службы Москвы в понедельник, 27 июля.

"Угрозы получили все станции столичного метрополитена, около 350 торговых центров и свыше 120 объектов здравоохранения", - сказал собеседник агентства.

По его информации, для проверки поступивших сигналов проводилась выборочная эвакуация, на улицы пришлось ввести свыше 4 тыс. человек.