Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о двух сценариях развития процесса над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

"Сценарий такой у нас: будет идти суд несколько месяцев, если суд не найдет достаточно улик для вынесения обвинительного приговора, и Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск", - сказал Жириновский в четверг в эфире в инстаграмме.

Другой сценарий, по его словам, это "если всё-таки суд вынесет обвинительный приговор". "Хотя по некоторым эпизодам уже истекли сроки исковой давности, где-то, может быть, нет явных улик. Но мы добьемся - обещаю вам это - чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован", заявил лидер ЛДПР.

Тогда, по словам Жириновского, Фургал "осенью обязательно вернется домой в Хабаровский край".

Сергей Фургал, бывший губернатором Хабаровского края с 2018 года, был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября.

По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство. Экс-губернатор отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.