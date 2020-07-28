В России коронавирус за сутки нашли у 5 395 человек

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 395 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 823 515 случаев коронавирусной инфекции, 13 504 умерших и 612 217 выписанных. За сутки умерли 150 пациентов, выздоровели 8 888 пациентов. Лечение продолжают 197 794 человека.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 674 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, выздоровели 827 пациентов. Еще 209 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 187 - в Ханты-Мансийском АО, 168 - в Санкт-Петербурге, 164 - в Мурманской области, 163 - в Нижегородской области, 162 - в Иркутской области, 153 - в Красноярском крае, 136 - в Ямало-Ненецком АО.

Также 133 человека заболели в Ростовской области, 126 - в Московской области, 124 - в Челябинской области, 121 - в Алтайском крае, 115 - в Омской области, по 110 - в Ульяновской области, Приморском крае, Ставропольском крае. 109 - в Оренбургской области, 103 - в Новосибирской области, 101 - в Хабаровском крае, в других регионах России суточный прирост не превышает ста.