В Алтайском крае заявили о нехватке медиков для борьбы с коронавирусом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минздрав Алтайского края ищет сотрудников в госпитали, где не хватает медиков для работы с зараженными коронавирусом пациентами, сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"Мы привлекаем сотрудников медорганизаций к работе в "ковидных" госпиталях. Есть напряжение в госпиталях в отношении медработников. Однако мы получаем все больше предложений от коллег из других регионов, из западной части России, где пик пройден и госпитали закрываются. Они готовы работать с пациентами "ковидных" госпиталей", - сказал Попов.

Он отметил, что всего в госпиталях региона занято 68% коечного фонда.

Также Попов отметил ситуацию с дефицитом препаратов для лечения болезни Паркинсона, который сложился в регионе из-за ажиотажного спроса на них в период пандемии.

"Речь идет о двух препаратах - "Леводопа" и "Мадопар". В связи с ограничительными мероприятиями количество приобретаемых лекарств выросло из-за опасения, что они исчезнут: люди приобретают их в большем количестве, чем ранее, в плановом режиме. Поставщики намерены насытить рынок в августе-сентябре. К этой ситуации привел ажиотажный спрос со стороны жителей", - подчеркнул Попов.

Он отметил, что для льготников эти препараты в регионе имеются в достаточном количестве.

В Алтайском крае коронавирус подтвержден у 8 665 жителей. За сутки в регионе зарегистрированы 134 новых случая заражения.