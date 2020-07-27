Глава РАН счел невозможной массовую вакцинацию от коронавируса в 2020 году

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавируса может стартовать не раньше начала 2021 года.

"В целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое. Я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года", - сказал Сергеев журналистам в Крыму.

Он пояснил, что занимает в этом плане "консервативную позицию" и осторожен в прогнозах.

"Разработка вакцин - дело очень долгое. Если вы хотите доказать, что та кандидатная вакцина, которую вы создали, действительно оберегает пациента в течение полугода, допустим, то, конечно, клинические тестирования этой вакцины должны проводиться долгое время", - отметил глава РАН.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

"Вакцинация будет добровольная. Интерес населения высокий. Сначала будут (вакцинироваться - ИФ) медработники, те, кто сталкиваются с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно", - сказал Мурашко в интервью "России 1" (ВГТРК) в субботу.

Он отметил, что "сегодня заканчиваются клинические испытания вакцины, разработанной Институтом Гамалеи, и центр "Вектор" получает разрешение на клинические испытания вакцины".

Он также рекомендовал вакцинироваться от гриппа и пневмококка "для спокойного прохождения" осенне-зимнего периода.