В барнаульском онкодиспансере случилась вторая вспышка коронавируса

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В одном из корпусов онкодиспансера в Барнауле выявили 41 заразившегося коронавирусом, там прекратили плановую госпитализацию, сообщили в оперативном штабе Алтайского края.

Примерно половина инфицированных - медработники и персонал.

У некоторых пациентов учреждения на прошлой неделе поднялась температура. У них взяли анализы. Тесты показали наличие COVID-19, заявили в штабе.

Теперь все зараженные коронавирусом переведены в "ковидные" больницы или отправлены домой для амбулаторного лечения. Пациенты с отрицательным анализом на коронавирус долечиваются в плановом порядке.

Карантин в корпусе на Никитина продлится не менее двух недель. Отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию в середине августа после санитарной обработки и контрольного тестирования медперсонала. Пациенты, чья госпитализация была запланирована на этот период, будут перенаправляться в отделения сходного профиля онкодиспансера на Змеиногорском тракте.

Предыдущая вспышка коронавируса произошла в онкодиспансере на улице Никитина 25 мая. Тогд учреждение также закрывалось на карантин.

На утро 28 июля в Алтайском крае было выявлено 8 876 случаев заражения коронавирусом.