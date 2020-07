Число обанкротившихся ритейлеров в США в текущем году превысило показатель 2019 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американские ритейлеры оказались в более затруднительном финансовом положении, чем ожидали топ-менеджеры и аналитики в начале пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Сектор столкнулся с ростом числа банкротств: количество ритейлеров, запросивших защиту в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США, на текущий момент превышает показатель за весь прошлый год.

С начала года заявления о банкротстве подали 24 публичных и крупных частных ритейлера в США, согласно данным BankruptcyData.com. В 2019 году о банкротстве объявили 20 ритейлеров.

"В целом, количество объявивших о банкротстве ритейлеров в 2020 году, вероятно, превысит прогнозы, сделанные на ранних этапах пандемии", - говорит партнер компании BDO USA LLP Дэвид Берлинер, которого цитирует The Wall Street Journal.

Банкротства связаны с ограничениями, введенными властями США в марте, в результате чего большинству ритейлеров пришлось приостановить свою работу. В их числе владелец сети универмагов J.C. Penney Co., люксовый ритейлер Neiman Marcus Group Ltd. и ритейлер одежды J.Crew Group Inc. Все три компании подали заявления о банкротстве в мае.

"Большинство компаний, подавших заявления о банкротстве, не относились к ритейлерам, продающим товары не первой необходимости, поэтому их работа была приостановлена", - сказал управляющий партнер компании SSA & Co. Мэттью Катц.

Некоторые ритейлеры, объявившие о банкротстве в текущем году, будут продолжать вести бизнес в нормальном режиме. Neiman Marcus, Penney и J.Crew планируют выйти из банкротства с открытием большего числа магазинов. Другие, в том числе, материнская компания сети женской одежды New York & Co., закрывают все свои магазины насовсем.

Некоторые ритейлеры переходят на торговлю в формате онлайн, в том числе за счет продажи своего бизнеса электронной коммерции, как Pier 1 Imports Inc.