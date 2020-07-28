Около трети ТЦ в России до сих пор не открылись

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В России пока из 3000 торговых центров, которые закрывались в условиях пандемии, открылись немногим больше 2000, заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Они зарабатывают за счет фиксированной арендной платы и процента от оборота арендаторов, их выручка сильно сократилась, добавил он. У арендаторов показатели тоже еще не восстановились. Он отметил, что многие арендодатели согласились сделать большие скидки для арендаторов, а некоторые даже обнулили платежи.

Глобальной цепочки банкротств в этой удалось избежать, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны государства, сказал замминистра.

Главной проблемой собственников торговых центров Евтухов назвал закредитованность, поскольку строительство велось не на собственные средства. "Проблема в том, что по ходу вот этого закрытия у них начинают существенным образом изменяться финансовые показатели, так называемые ковенанты, на которые реагируют банки, потому что заемщик попадает в зону риска", - объяснил он.

Евтухов напомнил, что Банк России разрешил банкам давать таким клиентам отсрочку по выплате процентов по кредитам, "по телу кредитов, при этом не ужесточая требований к самим банкам".

"Это было очень важное решение, наверное, благодаря этому мы сейчас не попали в передел рынка, торговые центры массово не стали закрываться и банкротиться, потому что банкам самим такой банкротный актив не нужен - легче работать с клиентом, чем потом забирать его (торговый центр) за долги, оценивать, проводить процедуру банкротства, куда-то его реализовывать, непонятно, за сколько", - заключил он.