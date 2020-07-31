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В Омске зафиксировано 15-кратное превышение норм выбросов сероводорода

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Омский межрайонный природоохранный прокурор поручил Сибирскому управлению Росприроднадзора проверить факты 15-кратного превышения выбросов сероводорода в городе, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"29 июля 2020 года в Омске по результатам анализа отбора проб атмосферного воздуха, произведенного лабораторией министерства природных ресурсов и экологии Омской области, выявлены факты превышения предельно допустимых выбросов по сероводороду в 1,13 раза и 14,88 раз в районе Северо-Западного промышленного узла", - говорится в сообщении.

В связи с этим в адрес Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора было направлено поручение о проведении проверки соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха и установлении виновных.

Омск Росприроднадзор

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