Прилепин рассказал о транзите через Белоруссию 170 "чоповцев"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Около 170 россиян, которых белорусские власти считают бойцами иностранной частной военной компании и разыскивают, уже уехали из Белоруссии в третью страну, заявил писатель и политик Захар Прилепин. Он с февраля 2017 года по июль 2018 года был замкомандира батальона спецназа самопровозглашенной ДНР.

В конце июля представители руководства Белоруссии заявили, что в стране задержаны 33 бойца ЧВК, заброшенные для дестабилизации обстановки перед выборами, а всего их въехало около 200. Остальных силовики намеревались разыскать. Прилепин заявил, что узнал среди задержанных знакомых по Донбассу бойцов и что они могли лететь через Белоруссию в третью страну. В Кремле и на Смоленской площади задержанных назвали сотрудниками частных охранных предприятий.

"Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели, Белоруссия была лишь транзитным пунктом", - заявил Прилепин 4 августа.

По его сведениям, остальные 170 россиян давно покинули Белоруссию, добрались до пункта назначения и там выполняют задачи.

31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиян задержали безосновательно, в Белоруссии они ничего незаконного не делали и находились там проездом по пути в Стамбул. Об этом же говорил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. 3 августа российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев сказал, что через Стамбул задержанные должны были лететь в Латинскую Америку.

1 августа председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил, что в показаниях задержанных много нестыковок, в том числе о том, куда они собирались ехать из Белоруссии. Он назвал подозрительным их опоздание на рейс в Стамбул. В их телефонах оказалась информация о том, что они "ожидают еще несколько групп таких своих коллег - граждан Российской Федерации", добавил Носкевич и отметил "серьезное боевое прошлое" почти у всех задержанных.