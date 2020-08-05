Что произошло за день: среда, 5 августа

Рост числа жертв взрыва в Бейруте, новый лидер в российском списке Forbes, первая онлайн-презентация Samsung

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв взрывов в Бейруте превысило сто человек. Ранения получили около четырех тысяч местных жителей, 300 тысяч человек остались без крова. В городе объявлен режим ЧП сроком на две недели. МЧС России направило в Бейрут гуманитарную помощь. Несколько сотрудников порта помещены под домашний арест на время расследования. Взорвавшаяся в порту селитра была конфискована с молдавского судна, которое, по данным Агентства морского транспорта Грузии, следовало из Батуми в Мозамбик.

- В России зарегистрированы еще 5 204 случая COVID-19. В южных регионах России суточный прирост заболевших увеличивается на фоне курортного сезона, но в Роспотребнадзоре называют рост незначительным.

- Михаил Ефремов в суде не признал вину в смертельном ДТП. Он заявил, что ничего не помнит, но экспертиза ДНК подтвердила, что актер был за рулем во время аварии. Между тем суд отказался признать потерпевшей гражданскую жену погибшего Сергея Захарова.

- Семья Сулеймана Керимова впервые возглавила российский список в рейтинге Forbes Real-Time. Это произошло на фоне роста цен на золото: основным активом семьи является золотодобытчик "Полюс", который принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову. К 13:00 состояние семьи оценивалось в $24,7 млрд. Второе и третье места заняли президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин ($24,6 млрд) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,9 млрд).

- Samsung впервые представила новинки в режиме онлайн. Компания презентовала новые флагманы Galaxy Note20, планшеты Tab S7, смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2, а также часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники с костной проводимостью Galaxy Buds Live.