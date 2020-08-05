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В Бейруте объявлен режим ЧП сроком на две недели

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство Ливана в среду ввело режим чрезвычайного положения на территории Бейрута сроком на две недели после разрушительных взрывов в порту города, сообщил журналистам министр информации страны Маналь Абдель Самад.

"Мы согласились с заявлением Высшего совета обороны, особенно в том, что касается объявления Бейрута городом, подвергшимся бедствию", - сказал он.

Предложение о введении режима ЧП поступило от президента страны Мишеля Ауна, под председательством которого ранее состоялось заседание Высшего совета обороны.

Серия взрывов, один из которых был особенно мощным, произошла накануне, 4 августа, в порту Бейрута. Нанесены повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тыс. горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Считается, что взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе в порту аммиачной селитры.

Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. получивших ранения людей.

Хроника 04 – 05 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут Маналь Абдель Самад Мишель Аун

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