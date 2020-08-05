В российском рейтинге Forbes сменился лидер

Сенатор Сулейман Керимов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова впервые возглавила российский список в рейтинге Forbes Real-Time. Как отмечает издание, благодаря росту цен на золото ее состояние на 13:00 оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд.

Основным активом семьи является золотодобытчик "Полюс", он принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову.

Второе место в рейтинге занимает президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин ($24,6 млрд), на третьем месте - председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,9 млрд).

Ранее в среду сообщалось, что цена золота продолжила бить рекорды, оставаясь выше $2000 за унцию. С начала года драгоценный металл подорожал более чем на 30%.