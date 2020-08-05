В Смольном уточнили ситуацию с ограничениями по коронавирусу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Смольном получили письменное разрешение Роспотребнадзора разрешить работать ресторанам и торгово-развлекательным комплексам, но не рекомендации перейти ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений, заявили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

"На днях мы получили письмо от главного санитарного врача (Анны Поповой. - ИФ.), которая предлагает нам переход на второй этап снятия ограничений...Мы консультируемся с медицинским сообществом, а также рассматривали сегодня вопрос на межведомственной рабочей группе", - сказал ранее вице-губернатор в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Две недели назад с Роспотребнадзором была достигнута устная договоренность разрешить работу ТРК и ресторанов, то есть, частично перейти ко второму этапу снятия ограничений. На днях пришло письменное разрешение. Именно его имел ввиду Олег Николаевич", - сказал сотрудник пресс-службы.

Рекомендаций перейти ко второму этапу город не получал, добавил он.

Пока в Петербурге пройден только первый этап снятия карантинных ограничений.