Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:49Заразились
на 05.08В России 866 627+5 204В мире 18 540 119+257 911

В Смольном уточнили ситуацию с ограничениями по коронавирусу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Смольном получили письменное разрешение Роспотребнадзора разрешить работать ресторанам и торгово-развлекательным комплексам, но не рекомендации перейти ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений, заявили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Пандемия коронавируса

"На днях мы получили письмо от главного санитарного врача (Анны Поповой. - ИФ.), которая предлагает нам переход на второй этап снятия ограничений...Мы консультируемся с медицинским сообществом, а также рассматривали сегодня вопрос на межведомственной рабочей группе", - сказал ранее вице-губернатор в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Две недели назад с Роспотребнадзором была достигнута устная договоренность разрешить работу ТРК и ресторанов, то есть, частично перейти ко второму этапу снятия ограничений. На днях пришло письменное разрешение. Именно его имел ввиду Олег Николаевич", - сказал сотрудник пресс-службы.

Рекомендаций перейти ко второму этапу город не получал, добавил он.

Пока в Петербурге пройден только первый этап снятия карантинных ограничений.

Хроника коронавируса. Август.

8
Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.
Петербург Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус Олег Эргашев

Новости по теме

Новости
Взрывы в Бейруте

Российский спутник зафиксировал последствия взрыва в порту Бейрута

Минюст заподозрил адвокатов Сафронова в нарушении профессиональной этики

Что произошло за день: среда, 5 августа

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения

Су-27 "перехватил" два самолета-разведчика США над Черным морем

СПЧ обратится в Google из-за блокировок российских СМИ на YouTube

Экс-проректор МГУ задержан по делу о преднамеренном банкротстве

Шойгу рассказал о результатах внезапной проверки боеготовности ВС РФ

Шойгу рассказал о результатах внезапной проверки боеготовности ВС РФ
Пандемия коронавируса

В пяти городах Кузбасса будут возвращены ограничения по коронавирусу

В пяти городах Кузбасса будут возвращены ограничения по коронавирусу

"Интерфакс" и СПбГЭУ начали сотрудничество в области образования и науки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');