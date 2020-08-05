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Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев. По его словам, ситуация с заболеваемостью двусторонней пневмонией и COVID-19 в городе улучшается.

Пандемия коронавируса

"Мы консультируемся с медицинским сообществом, а также рассматривали сегодня вопрос на межведомственной рабочей группе", - прокомментировал он предложение Поповой.

По его словам, в регионе "практически еженедельно уменьшается на 15%" количество поступающих в стационары больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

"Коэффициент распространения инфекции снижается, уменьшается количество пациентов на реанимационных койках. (Для лечения больных с COVID-19) у нас сегодня развернуто 320 реанимационных коек, из них используется только половина, это пациенты на аппарате ИВЛ", - сказал Эргашев.

Городские больницы, перепрофилированные под коронавирусных больных, постепенно возвращаются работе в обычном режиме, число специализированных коек сократилось до 5 798.

Пока Петербург прошел первый этап снятия ограничений. В городе запрещены массовые мероприятия, ограниченно работают рестораны и торгово-развлекательные комплексы.

За последние сутки, по данным на 5 августа, в Петербурге выявили 156 новых случаев COVID-19 и умерли 18 заболевших. Всего с начала пандемии в городе официально подтвердили 32 259 случаев заражения, умерли 2102 человека с коронавирусной инфекцией.

Хроника коронавируса. Август.

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Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.
Хроника 09 января – 05 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус Олег Эргашев

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