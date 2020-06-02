Более 50 петербуржцев подали в суд коллективный иск по поводу режима повышенной готовности

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит коллективный иск к Смольному по поводу режима повышенной готовности.

Как следует из картотеки суда, предварительное заседание по этому делу назначено на 4 июня. Согласно заявлению (размещено в открытом доступе), истцами выступают 57 жителей Петербурга.

В качестве заинтересованных лиц привлечены губернатор города Александр Беглов, главный санитарный врач северной столицы Наталия Башкетова, управления Роспотребнадзора, МВД, МЧС, Росгвардии в Санкт-Петербурге, а также уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

"Просим суд признать (незаконным - ИФ) постановление правительства Санкт-Петербурга №121 "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в той части, (...) в которой до настоящего времени на территории города действует режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Истцы также указывают, что, согласно закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", единственный вид ограничительных мероприятий - карантин. Что касается понятия "самоизоляция", то оно не определено ни федеральным, ни региональным законодательством, его определения также нет и в вышеупомянутом постановлении, отмечается в иске.

Таким образом, считают истцы, установленные властями в рамках режима повышенной готовности ограничения являются нелегитимными - законно это было бы лишь в условиях режима ЧС или карантина.

Кроме того, истцы не согласны с обязательной самоизоляцией по месту проживания для граждан старше 65 лет, а также с запретом на проведение публичных мероприятий в форме одиночных пикетов и просят признать недействующими со дня принятия регламентирующие эти моменты части постановления № 121, следует из заявления.

Аналогичный иск рассматривали в Санкт-Петербургском городском суде в конце апреля. Как сообщалось, заявители - 21 житель Петербурга - просили суд проверить законность ряда запретов и ограничений для горожан и организаций, введенных указанным постановлением Смольного. Суд отказал в удовлетворении иска. Как сообщал правозащитник Динар Идрисов, данное решение было обжаловано.

Как сообщалось, основные ограничения продлены в Петербурге до 14 июня. В то же время с 1 июня ношение масок на улице и самоизоляция для граждан старше 65 лет становятся рекомендацией, а не обязанностью.