Вспышка коронавируса произошла в кузбасском доме престарелых

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Коронавирусную инфекцию обнаружили у жителей и персонала дома-интерната для инвалидов и престарелых в Междуреченске Кемеровской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Зафиксирован очаг коронавируса в Междуреченске в доме-интернате для инвалидов и престарелых, госпитализированы одна медсестра и девять проживающих. Еще 105 человек контактных находятся под медицинским наблюдением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пансионат закрыт, там проводят карантинные мероприятия.

По данным регионального оперштаба, всего в регионе зафиксирован 4 341 случай COVID-19, 2 997 человек выздоровели, 29 умерли.