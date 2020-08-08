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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
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Вспышка коронавируса произошла в кузбасском доме престарелых

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Коронавирусную инфекцию обнаружили у жителей и персонала дома-интерната для инвалидов и престарелых в Междуреченске Кемеровской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пандемия коронавируса

"Зафиксирован очаг коронавируса в Междуреченске в доме-интернате для инвалидов и престарелых, госпитализированы одна медсестра и девять проживающих. Еще 105 человек контактных находятся под медицинским наблюдением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пансионат закрыт, там проводят карантинные мероприятия.

По данным регионального оперштаба, всего в регионе зафиксирован 4 341 случай COVID-19, 2 997 человек выздоровели, 29 умерли.

Хроника коронавируса. Август.

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В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.
Междуреченск Кемеровская область Кузбасс

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