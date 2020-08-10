Число случаев COVID-19 в кузбасском доме престарелых почти удвоилось

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Новые случаи заражения коронавирусом выявили в доме для престарелых в городе Междуреченск (Кузбасс), где в минувшую субботу произошла вспышка COVID-19, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.

"В доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших - 18 постояльцев интерната и одна медсестра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все зараженные госпитализированы в медучреждения Новокузнецка, по факту происшедшего проводится расследование.

По данным оперштаба, на утро понедельника в регионе выявлено 4 544 случая заражения коронавирусом, скончались 30 пациентов. В свою очередь Росстат, который, в отличие от оперативного штаба, включает в статистику смертей от коронавируса и вызванных им осложнений также случаи, выявленные уже по результатам патолого-анатомического исследования, сообщил, что только в апреле-июне в Кузбассе умерли 43 пациента (оперштаб сообщал о десяти умерших в тот же период).

В минувшую субботу, 8 августа, пансионат в Междуреченске был закрыт после того, как там выявили десять случаев заражения коронавирусом, еще 105 человек, контактировавших с инфицированными, поместили под меднаблюдение.