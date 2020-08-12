Мятежный схимонах обжаловал штраф за разжигание вражды

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Защита лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) подала апелляцию на решение суда Верхней Пышмы о штрафе в 18 000 рублей за возбуждение ненависти, сообщили в пресс-службе суда. Соратник монаха Всеволод Могучев рассказал, что получил требование Роскомнадзора удалить запись одной из проповедей - о чипизации.

Отрицавший опасность коронавируса и призывавший к неподчинению церковным и светским властям Романов с середины июня находится в Среднеуральском женском монастыре, куда он привел охрану из казаков и откуда начался исход монахинь и насельников. Епархиальный суд лишил его сана, а светский суд назначил два штрафа за его публичные высказывания.

Штраф в 18 000 рублей был ему назначен 20 июля за проповедь, в которой суд усмотрел возбуждение ненависти к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции. Схимонах тогда в суд не пришел, его представляла адвокат. Апелляция будет рассмотрена 15 августа.

Могучев 12 августа получил требование Роскомнадзора удалить с его YouTube-канала запись проповеди "Кому принадлежит власть в России?" в течение суток. Он написал об этом во "ВКонтакте" и уточнил, что претензии к ролику возникли у Генпрокуратуры.

По мнению чиновников, в проповеди схимонах отрицает опасность коронавирусной инфекции, а также "представляет ложную информацию о целях деятельности правительства России, обвиняя в обмане населения и незаконной "вакцинации, чипизации"" и говорит, что страной руководит "секта хабадников во главе с Берл Лазаром".

Могучев отметил, что будет "вынужден" в срок удалить видео, иначе он получит "страйк" от администрации YouTube и рискует получить административную статью от государства.