Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки в Крыму случаев заражения новым коронавирусом впервые превысило 40.

За воскресенье, 9 августа, в регионе выявили 48 случаев COVID-19, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в понедельник.

"17 из них (случаев инфицирования - ИФ) выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов.

Минздрав Крыма объявил срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. Как сообщается на сайте республиканского правительства, требуются медики "любой специальности".

Всего с начала года в Крыму выявлено 1517 COVID-положительных. 17 пациентов умерли, 1054 выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 5 августа - 39 инфицированных.

Хроника 09 января – 10 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Крым Сергей Аксенов Коронавирус

Новости по теме

Новости

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19

РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

Депортированные из Минска журналисты "Дождя" вернулись в РФ

Госдума обсуждает учет северных надбавок при дистанционной занятости

Что произошло за день: воскресенье, 9 августа

Российский Су-27 поднимался на перехват самолета США над Черным морем

В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

Задержанные в Минске репортеры "Дождя" не имели аккредитации на выборы

Задержанные в Минске репортеры "Дождя" не имели аккредитации на выборы
Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 5 189

Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 5 189
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');