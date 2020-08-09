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Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 5 189

Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 5 189
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено 5 189 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.

Общее число заболевших в стране достигло 887 536.

Новые случаи регистрировались в 84 регионах РФ. В Москве за сутки 689 заболевших коронавирусом, 12 человек скончались, и 803 - выписаны с выздоровлением.

Наибольший прирост по заболевшим после Москвы за последний сутки показала Свердловская область - 184 человека, на третьем месте Санкт-Петербург - там заразились 160 человек, в Ханты- Мансийском АО 150 случаев, и на пятом месте Московская область - 149 заболевших.

Скончались за последние сутки 77 больных коронавирусом, число жертв за весь период выросло до 14 931 .

Поправились и выписаны 693 422 человека, в том числе 3 215 за сутки.

Хроника коронавируса. Август.

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