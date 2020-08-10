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Союз журналистов России потребовал освободить задержанных в Минске сотрудников СМИ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Союз журналистов России выразил Минску протест по поводу новых задержаний российских журналистов, освещавших президентские выборы, и потребовал немедленно их освободить.

По данным СЖР, 9 и 10 августа были задержаны корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель WarGonzo Семен Пегов, журналист "Медузы" Максим Солопов и журналист "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник.

Связи с ними нет. Старков успел позвонить в редакцию из автозака и сообщить о задержниях и о том, что Солопов избит.

В воскресенье в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала "Дождь", которых обвинили в работе без аккредитации. Их выдворили из Белоруссии и запретили въезд в республику на пять лет.

7 августа в Белоруссии задержали трех журналистов "Настоящего времени", их также выдворили.

В ночь на 10 августа, после голосования на президентских выборах и оглашения первых официальных результатов, в 33 населенных пунктах Белоруссии произошли массовые протесты, участники которых вступали в столкновения с милицией. Милиция применяла спецсредства и проводила задержания. Наутро Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применениях силы к милиции.

Протесты в Минске

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СЖР Белоруссия Минск Daily Storm WarGonzo Sputnik Настоящее время Медуза Дождь

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