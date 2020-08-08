Новая несогласованная акция в Хабаровске собрала около 3 тысяч человек

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Митинг сторонников бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошел в Хабаровске, его участниками стали 2,8 тыс. челове.

Как сообщается на сайте мэрии, люди собрались на площади перед правительством Хабаровского края. Власти города напоминают, что в Хабаровском крае в связи с коронавирусом действуют ограничения по проведению массовых и публичных мероприятий.

Мэрия отмечает, что ранее полиция составила свыше сотни протоколов, по решению суда к ответственности привлечены 11 человек. Участникам акций выписаны штрафы в общей сложности на более чем 100 тысяч рублей, на сумму почти в 3,5 млн рублей направлено уведомлений владельцам машин за нарушения в ходе шествий правила дорожного движения.

Также пикет в поддержку Фургала прошел в субботу в Южно-Сахалинске. Организаторы заявляли его на 30 человек, местные власти согласовали им акцию. По факту сторонников экс-губернатора Хабаровского края на акции собралось больше и организаторы вынуждены были объявить ее завершенной.