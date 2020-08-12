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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:59Заразились
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Власти Кузбасса задумались о дополнительной мобилизации больниц

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Если в Кузбассе сохранится нынешняя динамка распространения коронавируса, коечный фонд в регионе закончится за десять дней и региону потребуется дополнительная мобилизация больниц, заявил спикер областного парламента Вячеслав Петров.

Пандемия коронавируса

Это может ограничить оказание медицинской помощи другим больным, предупредил он.

По его данным, за последний месяц в Кузбассе выявили 2 279 зараженных коронавирусом, в том числе 674 - за последние сутки. В больницах лежат 1 474 заболевших, в том числе на кислородной поддержке - 333 пациента, на аппаратах ИВЛ - 29.

Причиной роста заболеваемости спикер считает нарушения требований Роспотребнадзора, в том числе отказ от масок в общественных местах и несоблюдение социальной дистанции.

По данным оперштаба на утро среди, за сутки в Кузбассе выявили 98 новых случаем COVID-19, 33 заболевших умерли. По данным Росстата, только в апреле-июне в регионе умерли 43 пациента (оперштаб сообщал о десяти умерших в тот же период).

В начале августа в Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Осинниках, Калтане и Белове из-за роста заболеваемости снова запретили работу парикмахерских, ТРЦ, МФЦ и учреждений общепита.

Глава регионального Минздрава Михаил Малин предупреждал, что при ежедневной госпитализации более 100 больных COVID-19 медицина Кузбасса "захлебнется".

Карантинные ограничения в Кемеровской области были введены 31 марта, когда в регионе был выявлен только один случай коронавирусной инфекции. Отмена карантинных ограничений началась с 4 июня.

Хроника коронавируса. Август.

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Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми масками для лица и защитными перчатками. На фото: чайка в порту Дувра, Великобритания.
Хроника 09 января – 12 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Кемеровская область Кузбасс коронавирус Вячеслав Петров Роспотребнадзор

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