Вспышка коронавируса произошла на шахте в Кузбассе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полтора десятка случаев новой коронавирусной инфекции выявили у сотрудников шахты "Березовская" АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" (Кемеровская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в четверг.

"25 июля был выявлен один случай COVID-19 на шахте "Березовская". Были установлены 34 контактных лица по месту работы, всем им были вручены постановления об изоляции", - отметил сотрудник пресс-службы.

"28 июля у 14 человек была идентифицирована РНК возбудителя COVID-19: у одного заболевшего внебольничная пневмония, у шести - ОРВИ, остальные с бессимптомной формой. Сегодня еще у одного сотрудника шахты была выявлена новая коронавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства. При этом он уточнил, что у последнего заболевшего - внебольничная пневмония.

Всего на утро четверга в регионе выявлено 3 555 случаев заражения коронавирусом, с апреля по июль 23 пациента скончались. Вместе с тем, по данным Росстата, от коронавируса и вызванных им осложнений в регионе в апреле и мае умерли 11 пациентов, что на четыре человека больше, чем сообщал оперштаб.