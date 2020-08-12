В России за сутки выявили 5102 новых случаев COVID-19

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России выявили 5 102 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионов, сообщил утром 12 августа оперативный штаб. С начала пандемии подтвержден 902 701 случай коронавирусной инфекции.

Из новых зараженных у 1404 (27,5%) заболевание протекает бессимптомно.

За сутки умерли 129 заболевших, всего летальных случаев стало 15 260. Из больниц выписаны 7123 человека, всего выздоровевших - 710 298.

Во вторник суточный прирост заболеваемости впервые с апреля опустился ниже отметки в 5000 (4985).

В Москве за сутки заболели 689 человек, днем ранее прирост составил 694 случая. Умерли 12 заболевших, выписались - 1088. Как уточняет региональный оперштаб, среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве за последнюю неделю равен 0,28%. Из новых заразившихся 53,4% составили люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Еще 167 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 161 - в Петербурге, 152 - в Подмосковье, 127 - в Ростовской области, 124 - в Нижегородской области, 123 - в Красноярском крае, 119 - в Иркутской области, 117 - в ХМАО, 106 - в Омской области, 103 - в Оренбургской области, 102 - в Орловской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.