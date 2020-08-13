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В Омске перевернулась "скорая" с беременной пациенткой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Омские автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Омской области.

Авария произошла в четверг около 5:35 по местному времени на улице 10 лет Октября. Предварительно установлено, что "скорая", которой управлял 36-летний водитель, на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого столкнулась с автомобилем Opel и опрокинулась.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД агентству "Интерфакс" уточнили, что медицинская бригада доставляла беременную жительницу Горьковского района в областной роддом на улице Березовая. По предварительным данным, автомобиль "скорой помощи" двигался на красный сигнал светофора с проблесковыми маячками, но без звуковой сигнализации.

"Обстоятельства ДТП еще предстоит установить, но в любом случае, согласно правилам дорожного движения, водитель скорой помощи даже в экстренных случаях при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора должен убедиться в безопасности этого маневра", - отметил представитель госавтоинспекции.

Беременная женщина была доставлена в роддом 29-летним жителем Омска, ставшим случайным очевидцем происшествия. Прибывший вскоре на место ДТП экипаж ДПС сопроводил автомобиль с роженицей до медицинского учреждения.

В свою очередь в региональном Минздраве сообщают, что в пострадавшая в ДТП женщина получила политравмы. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни ребенка также нет.

В ДТП также пострадали акушерка и сопровождавший пациентку медик. С травмами различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение.

Омск

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