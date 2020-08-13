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Дело разработчика приложения для правозащитников направлено на новое рассмотрение

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд по жалобе адвоката Алексея Бушмакова направил на новое рассмотрение дело основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, сообщили в пресс-службе суда. Литрееву вменяют хранение наркотиков.

В мае следствие попросило суд прекратить уголовное дело и назначить Литрееву штраф. Подсудимый не смог присутствовать на заседании, где рассматривалось данное ходатайство, и судья вернула его дознавателю. Адвокат Бушмаков обжаловал данное решение.

Литреева задержали 23 февраля на улице в Екатеринбурге. У него нашли при себе меньше грамма экстази, и на него завели уголовное дело. Он был арестован, затем суд сократил арест с двух месяцев до одного. В марте он был переведен под домашний арест, а в апреле - освобожден.

Адвокат ранее говорил, что Литреев вину признал и раскаялся.

Литреева называют разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицией.

Александр Литреев Алексей Бушмаков Екатеринбург Свердловский областной суд Vee Security

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